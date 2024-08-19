Родителям Подмосковья рассказали, как действовать, если они не получили выплаты на детей к 1 сентября

«В таком случае можно подать заявление на нашем региональном портале госуслуг. А также воспользоваться нашим социальным чат-ботом в Telegram. Там, выбрав свою категорию, можно посмотреть, что положено. И получить прямую ссылку на заявление», — уточнил министр.