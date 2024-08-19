Родителям Подмосковья рассказали, как действовать, если они не получили выплаты на детей к 1 сентября
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Многодетным семьям и семьям с низким доходом в Подмосковье начали перечислять выплаты на приобретение школьной формы для детей. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
По его словам, выплату могли не перечислить в случае, если семья переехала в регион недавно или сменила реквизиты, по которым делали перевод.
«В таком случае можно подать заявление на нашем региональном портале госуслуг. А также воспользоваться нашим социальным чат-ботом в Telegram. Там, выбрав свою категорию, можно посмотреть, что положено. И получить прямую ссылку на заявление», — уточнил министр.
Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.