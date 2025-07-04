В России могут отменить систему оценок некоторых школьных предметов

В Государственной думе РФ намерены пересмотреть систему оценок по некоторым предметам в школе, пишет РИА Новости.

Речь идет о таких предметах как изобразительное искусство (ИЗО), труд и физкультура. Данный инициативный проект подготовлен комитетом по охране здоровья ГД России в рамках обсуждения повышения качества образования и здоровья школьников. Его отправят на рассмотрение в Министерство просвещения РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзору).

Основанием для рассмотрения такого законопроекта стало заседание правительства, посвященное развитию детско-юношеского спорта и формированию здоровой школьной среды, прошедшее 11 июня. В нем участники отметили необходимость модернизации систем оценки, чтобы снизить стресс и повысить мотивацию у учащихся.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в 84 школах в некоторых регионах России стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. Минпросвещения намерено оценить влияние нового подхода на дисциплину, атмосферу в классах и мотивацию школьников.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ не сдал бы даже поэт Александр Пушкин.