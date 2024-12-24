Член ОП Лянге: в российских школах сложилась катастрофическая ситуация из-за детей мигрантов

Дело в том, что иностранные граждане приводят в школу детей, которые не говорят по-русски. Директор образовательного учреждения не имеет отказать им в зачислении, так как каждый ребенок имеет право на образование.

Некоторые учителя даже увольняются, так как не могут работать с учениками, которые их не понимают.

Лянге выступила с инициативой создать учебные заведения, в которых детей мигрантов могли бы подготовить к обучению в русскоязычных школах, если их родители не позаботились о том, чтобы они овладели им хотя бы на элементарном уровне.

Ранее сообщалось о том, что детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года.