Член ОП Лянге: в российских школах сложилась катастрофическая ситуация из-за детей мигрантов
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Из-за детей мигрантов в российских школах сложилась катастрофическая ситуация, заявила эфире радиостанции «Говорит Москва» Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП).
Дело в том, что иностранные граждане приводят в школу детей, которые не говорят по-русски. Директор образовательного учреждения не имеет отказать им в зачислении, так как каждый ребенок имеет право на образование.
Некоторые учителя даже увольняются, так как не могут работать с учениками, которые их не понимают.
Лянге выступила с инициативой создать учебные заведения, в которых детей мигрантов могли бы подготовить к обучению в русскоязычных школах, если их родители не позаботились о том, чтобы они овладели им хотя бы на элементарном уровне.
Ранее сообщалось о том, что детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года.