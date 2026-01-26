В российских колледжах планируют ввести жесткие ограничения на платное обучение по ряду популярных, но невостребованных на рынке труда специальностей, прежде всего по юриспруденции и экономике. Соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Государственной думы РФ, сообщила «Известиям» вице-спикер нижней палаты Виктория Абрамченко.

По ее словам, более 80% студентов, обучающихся в колледжах на юристов, делают это на платной основе. При этом массовый платный набор часто идет именно по тем программам, выпускники которых впоследствии не могут найти работу.

На начало 2024/25-го учебного года в системе среднего профессионального образования обучалось 3,8 млн человек, из которых 37,1% учились платно. Самыми популярными коммерческими направлениями, помимо юриспруденции, являются экономика, управление, а также специальности в сфере СМИ и экранных искусств.

Как отметила Абрамченко, механизм регулирования Госдума планиурет сделать аналогичным вузовскому. Право определять количество платных мест по конкретным специальностям в колледжах перейдет к правительству, которое создаст соответствующий перечень.

Эта инициатива разработана по прямому требованию президента России Владимира Путина, который ранее призвал исключить чрезмерный платный набор по невостребованным специальностям.

Глава государства отмечал острую нехватку специалистов рабочих профессий и необходимость тесного партнерства колледжей с реальными работодателями.

Ранее сообщалось, что высшее образование в РФ оказалось дороже, чем в большинстве стран Европы.