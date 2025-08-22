В российских школах введут новый предмет

Этот новый предмет станет частью школьной программы, начиная с 2026-2027 учебного года, и будет предназначен для учеников 5-7-х классов. В министерстве пояснили, что в рамках данного курса школьники будут знакомиться с биографиями, деятельностью и моральными принципами выдающихся личностей, оставивших значительный след в истории российского государства и общества.

Ранее сообщалось, что Минниханов заступился за детей мигрантов, которых хотят лишить бесплатного образования.