В российских школах введут новый предмет
Минпросвещения: школьники начнут изучать духовно-нравственную культуру в 2026-м
Фото: [Медиасток.рф]
Согласно информации, предоставленной Министерством просвещения, в российских школах планируется ввести курс, посвященный духовно-нравственным ценностям, передает РБК.
Этот новый предмет станет частью школьной программы, начиная с 2026-2027 учебного года, и будет предназначен для учеников 5-7-х классов. В министерстве пояснили, что в рамках данного курса школьники будут знакомиться с биографиями, деятельностью и моральными принципами выдающихся личностей, оставивших значительный след в истории российского государства и общества.
Ранее сообщалось, что Минниханов заступился за детей мигрантов, которых хотят лишить бесплатного образования.