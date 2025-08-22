Глава РТ Минниханов заступился за детей мигрантов

Рустам Минниханов, руководитель Республики Татарстан (РТ), выразил поддержку детям мигрантов, касательно их права на образование в школах. Свое мнение по этому поводу он озвучил на республиканском педагогическом совете. Интернет-издание «Бизнес Online» опубликовало фрагмент его речи.

Напомню, что в августе в Государственную думу был представлен законопроект, предполагающий отмену бесплатного образования для детей-иностранцев в российских школах.

«Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]?» — процитировало издание слова Минниханова.

Глава Татарстана подчеркнул, что ребенку требуется всего несколько месяцев, чтобы освоить новый язык. Он добавил, что необходимо проявлять заботу о детях и не возлагать на них вину.

Ранее сообщалось, что российское миграционное законодательство может существенно ужесточиться в отношении несовершеннолетних иностранных граждан.