В шести школах Рязанской области появятся агротехнологические классы

В Рязанской области утвердили перечень школ, на базе которых будут созданы агротехнологические классы. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Отмечается, что это Дмитриевская основная общеобразовательная школа, расположенная в Касимовском округе, Кораблинская школа № 1, школа в селе Тюшево Рязанского района, Сараевская школа, Казачинская школа, находящаяся в селе Казачья Слобода Шацкого района, и школа № 3 в Рыбном.

Уточняется, что обучение в указанных классах стартует уже с начала нового учебного года. Ключевой задачей является подготовка кадров для агропромышленного комплекса региона.

Ранее сообщалось, что химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи.