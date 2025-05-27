Химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи провели в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе школы № 20 прошло патриотическое мероприятие по оказанию неотложной помощи, его посетили член Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Игорь Лыков и депутат Химок Глеб Демченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие было посвящено основанию главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в 1706 году. Спикеры рассказали школьникам об истории первого государственного лечебного учреждения, а также о выдающихся медиках, связанных с ним.
«Эта дата символизирует не только медицинский подвиг, но и беспримерное мужество всего нашего народа в годы тяжелейших испытаний. Госпиталь Бурденко стал местом, где ежедневно совершался подвиг — подвиг врачей, медсестер, санитаров, спасавших жизни защитников отечества», — отметил Демченко.
Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил, что мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.