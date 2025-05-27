Химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи

В Химках на базе школы № 20 прошло патриотическое мероприятие по оказанию неотложной помощи, его посетили член Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Игорь Лыков и депутат Химок Глеб Демченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.