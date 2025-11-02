В школах появятся уроки против буллинга: подробности нового законопроекта

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал о разрабатываемом законопроекте, направленном на профилактику травли среди детей. По его словам, инициатива носит прежде всего воспитательный характер и предполагает серьезные изменения в образовательном процессе, сообщает ТАСС .

Ключевая идея документа — не карательные меры, а системная работа по предотвращению травли через воспитание. В рамках законопроекта в школьную программу планируется включить специальные модули, уроки и мероприятия, нацеленные на формирование эмпатии и уважения между детьми. Это могут быть тематические занятия, просмотр и обсуждение фильмов, совместные игры и другие формы работы.

Особое внимание в законопроекте уделяется подготовке педагогов. Метелев подчеркнул, что навыки распознавания и предотвращения буллинга должны закладываться еще в педагогических вузах — будущие учителя обязаны понимать, как реагировать на подобные ситуации. Кроме того, действующие педагоги будут проходить дополнительное обучение в рамках профессиональных программ. Их научат работать не только с жертвами и агрессорами, но и со свидетелями травли.

Депутат отметил, что законопроект носит комплексный характер и рассчитан на применение во всех типах образовательных организаций — от школ и детских садов до университетов и детских домов. Ожидается, что документ будет принят Госдумой в ближайшее время и позволит существенно снизить уровень агрессии в учебных заведениях.

На втором этапе разработки планируется уделить внимание проблеме кибербуллинга. Парламентарий подчеркнул, что противодействие травле в интернете — отдельная важная тема, которую предстоит проработать после принятия основного законопроекта.

