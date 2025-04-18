Московские врачи спасли школьника, который попал к ним после репетиции Последнего звонка

В Москве 17-летний подросток был экстренно госпитализирован по итогам репетиции Последнего звонка. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в московской школе № 2115, которая находится на улице Цюрупы. Там 17-летний юноша с одноклассниками пришел на репетицию Последнего звонка. Преподаватели заметили, что он странно себя ведет, и повели его в кабинет директора. Уже там подросток внезапно потерял сознание. После этого была вызвана скорая помощь.

«У него диагностировали отравление этанолом. Сейчас в школе проводится проверка. Сам подросток пока находится в больнице», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Кировской области сразу двое подростков попали в больницы из-за систематического употребления вейпов. У них диагностированы очень тяжелые поражения легких. Каждый из школьников мог умереть, их жизни спасло только своевременное вмешательство врачей.