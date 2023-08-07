В школе подмосковного Серпухова оборудуют спортивное ядро по губернаторской программе

В Серпухове в разгаре капитальный ремонт образовательного учреждения, возведенного более 60 лет назад.

Как отмечает депутат Госдумы РФ Александр Коган, в обновленной школе будут созданы отличные условия для занятий физкультурой и спортом. По программе губернатора Андрея Воробьева городскому округу дополнительно выделено 15 миллионов рублей, чтобы оснастить учебное заведение универсальным современным ядром. Здесь будут сектора для легкой атлетики, баскетбола, зона силовой подготовки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске близится завершение ремонта Ширяевского моста.