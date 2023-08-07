В подмосковном Егорьевске близится завершение ремонта Ширяевского моста

В Егорьевске в сентябре вновь вступит в строй Ширяевский мост, который связывает город с поселком Шувое.

Строители заверяют, что все идет по плану, график работ выполняется, с материалами проблем нет. В рамках модернизации на мосту установят фонари, которых раньше здесь не было. Кроме этого, с обеих сторон дороги будут проложены пешеходные дорожки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет семейный фестиваль для любителей искусства.