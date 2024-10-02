В системе профобразования Кемеровской области ведется подготовка по 200 образовательным программам

По словам губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, сегодня в систему профессионального образования Кузбасса входят 60 техникумов и колледжей, а также шесть вузов, где ведется обучение по программам СПО. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что в указанных вузах обучаются около 80 тыс. студентов, преподавательскую деятельность ведут свыше 7,2 тыс. специалистов. Подготовка ведется по 200 образовательным программам.

Глава региона уточнил, что благодаря реализации региональной программы «Мой новый колледж» капитально отремонтирован Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке, а также ведется капремонт Кузбасского музыкального колледжа в Кемерове. На сегодняшний день в Кемеровской области создано 11 кластеров по приоритетным отраслям экономики: металлургии, горнодобывающей промышленности, железнодорожному транспорту и другим. С нового учебного года к обучению в рамках «Профессионалитета» приступили почти 4,6 тыс. первокурсников.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч студентов Подмосковья сотрудничают с РСО.