Около четырех тысяч студентов Подмосковья сотрудничают с РСО

Более четырех тысяч подмосковных студентов сотрудничают со студенческими отрядами как на областных, так и на федеральных проектах. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

«Российские студенческие отряды» — это самая крупная в стране молодежная организация, которая временно трудоустроила свыше 225 тысяч человек со всей России. В Подмосковье движение студенческих отрядов появилось в 2020 году. В общей сложности в нем участвовали более пяти тысяч ребят.

В этом году подмосковные студенты работали в педагогической, строительной, аграрной, медицинской, производственной сферах. Также они трудились в оздоровительных лагерях и на теплоходах.

Одним из ключевых событий года для студентов стало их участие во Всероссийских проектах «Росатома» и «Газпрома».