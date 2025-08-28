В Совфеде пояснили ценность советской системы образования

Советская система образования до сих пор не имеет равных в мировой истории. Такую позицию в беседе с NEWS.ru выразил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Он подчеркнул, что ее ключевыми преимуществами были глубокая дисциплина, уважение к научному знанию и исключительно высокий уровень подготовки учащихся.

По словам сенатора, именно эта система сформировала не только сильных специалистов, но и людей с целостным мировоззрением, способных к логическому мышлению и системному анализу. Единые образовательные стандарты, сочетавшие фундаментальность и доступность позволили Советскому Союзу стать лидером в сфере науки, технологий и культуры, а также воспитали поколения, уверенные в ценности труда и знания.

Он подчеркнул, что отсутствие аналогов советской модели в современном мире объясняется ее уникальным балансом между теорией и практикой, а также ориентацией на развитие личности, а не только на получение формальных компетенций. Ее наследие продолжает влиять на образовательные системы постсоветских стран, где до сих пор сохраняется высокий уровень математического и естественнонаучного образования.

Сенатор резюмировал, что советская школа остается эталоном системного подхода к обучению, который не только давал знания, но и формировал характер, критическое мышление и уважение к профессионализму. Ее опыт продолжает быть актуальным в поисках оптимальной модели образования для будущего.

