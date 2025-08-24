В США скончался в экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов. Об этом сообщил журналист ВГТРК и заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в своем Телеграм-канале.

О причинах преждевременного ухода телеведущего из жизни не уточняется.

«Да. К сожалению, Юрий Ростов сегодня умер. Только что говорил с его женой. Царствие небесное», — написал Попов.

Юрий Ростов, начиная с 1989 года, работал в паре с Татьяной Митковой и Дмитрием Киселевым, ведя выпуски новостей ТСН на Центральном телевидении СССР. Позже он стал одним из первых ведущих программы «Вести», где его коллегой была Светлана Сорокина, и они вместе вели вечерние эфиры.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор «Россия сегодня» Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни.