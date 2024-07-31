Большинство подмосковных абитуриентов подали заявления в вузы онлайн

Подмосковные абитуриенты подали более 24 тысяч заявлений на поступление в вузы, более 70% из них было подано в режиме онлайн через Единый портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что прием документов на бюджетные места уже завершился, однако, на платное отделение — еще продолжается. На госуслугах можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых есть возможность выбрать до пяти направлений подготовки. Узнать другие подробности можно здесь. Отметим, что сервис госуслуг был разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.