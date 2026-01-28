В Студенческом союзе заявили, что стипендия не выполняет функцию жизнеобеспечения

Миф о студенте, живущем на одну стипендию, окончательно развеян современной реальностью. Как заявил в эфире радио Sputnik председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, в 99% случаев это просто невозможно без подработки или помощи семьи. Цифры говорят сами за себя: по данным прошлогоднего мониторинга Минобрнауки, средняя стипендия составляет около 3,8 тыс. рублей, что не дотягивает даже до четверти прожиточного минимума.

Эта финансовая пропасть заставляет студентов массово искать дополнительные источники дохода, особенно в крупных городах, куда съезжается молодежь со всей страны. По словам Цапко, в мегаполисах подрабатывает практически каждый второй учащийся. Однако в этой необходимости он видит и скрытые возможности: в большом городе легче найти подработку по будущей специальности, получая не только деньги, но и бесценный профессиональный опыт. В регионах вариантов меньше — чаще это работа официантом или курьером, но и она, по мнению общественника, дает важные уроки социализации и ответственности.

Он подчеркнул, что стипендия сегодня выполняет скорее символическую роль поощрения, но никак не функцию жизнеобеспечения. Итогом такого положения дел становится двойная нагрузка на современного студента, вынужденного совмещать учебу с трудовой деятельностью. С одной стороны, это ускоряет взросление и дает практические навыки, с другой — рискует отнять силы и время, предназначенные для глубокого освоения будущей профессии. Ситуация ставит перед системой высшего образования острый вопрос: должна ли она мириться с тем, что ее ключевой субъект — студент — по умолчанию считается не учебной единицей, а частично занятым работником.

