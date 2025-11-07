В Подмосковье в 2026 году на госпрограмму по развитию образования направят около 215 млрд руб.

В Подмосковье в следующем году на реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» в бюджете заложили около 215 млрд руб. Как отметили в Московской областной думе, эта сумма на 12 млрд руб. больше, чем в текущем году.

На подпрограмму «Общее образование» выделят примерно 194 млрд руб. В ее основе — различные меры поддержки педагогов и гранты школам. В этом году выплаты на аренду жилья направили 6,5 тыс. педагогов, выплаты молодым специалистам — более чем 1,3 тыс. человек, доплаты молодым специалистам — более чем 4 тыс. человек. На обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием в 2026 году направят более 8,5 млрд руб.

Также реализуется подпрограмма «Профессиональное образование». На стипендии студентов в 2026-м направят более 800 млн руб., на губернаторские стипендии — свыше 400 млн руб.

На реализацию проекта «Профессионалитет» было предусмотрено около 2,3 млрд руб. На денежные выплаты лауреатам чемпионата «Абилимпикс» выделят 11,5 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе зафиксировано увеличение числа заявок в колледжи.