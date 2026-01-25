Вальс и традиции: в Химках отгремел зимний бал в честь Дня студента

Традиция торжественных студенческих балов получила яркое продолжение в подмосковных Химках. В стенах Российской международной академии туризма в честь Дня российского студенчества состоялся зимний бал, на котором современные студенты продемонстрировали не только академические знания, но и изящество манер.

Значимость подобных событий выходит далеко за рамки обычного праздника. Мероприятие выполняет важную социально-культурную функцию, выступая площадкой для неформального общения студентов с представителями власти, бизнеса и профессиональных сообществ.

На балу присутствовали вице-президент «Центрального совета по туризму и отдыху», председатель Совета депутатов Химок и президент Адвокатской палаты Московской области, что создало уникальную среду для диалога поколений. Как отметил в своей речи Сергей Малиновский, такие события дают возможность старшему поколению передать опыт и уверенность в будущем, а молодым людям — почувствовать преемственность и свою причастность к общественной жизни.

Программа бала, сочетавшая бальные танцы, поэтические чтения и выступление профессиональной балерисы, способствует эстетическому воспитанию и развитию коммуникабельности, уверенности в себе и умения держаться в торжественной обстановке.

Кульминацией стал мастер-класс по истории русских традиций: ректор академии лично разливал гостям сбитень, знакомя молодежь с культурным наследием. Подобные форматы не просто украшают студенческую жизнь, а формируют комплексные навыки и ценности, необходимые будущим профессионалам в любой сфере, укрепляя корпоративный дух и создавая живые традиции учебного заведения.

