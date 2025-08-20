Вассерман раскритиковал современную школу за отсутствие самого главного предмета

Член комитета Государственной думы РФ по просвещению, известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман выступил с категоричным заявлением о необходимости коренного пересмотра школьной программы. В интервью изданию «ВЗГЛЯД» он отметил , что современным детям для полноценного развития критически не хватает одного конкретного предмета — логики.

Вассерман заявил, что именно логика является тем фундаментальным инструментом, который позволяет человеку не просто накапливать разрозненные факты, а выстраивать их в стройную систему, видеть глубинные связи и закономерности.

«Совокупность закономерностей обычно называется целостной картиной мира. Поэтому в школе жизненно необходимо ввести именно совокупность дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира. На первом месте среди этих дисциплин — логика», — отметил депутат.

По его мнению, любые реформы в образовании необходимо начинать именно с возвращения в учебные планы уроков формальной логики, а уже затем на этом прочном фундаменте перерабатывать содержание всех остальных предметов.

