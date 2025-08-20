Школа в Москве ввела плату за сообщения в родительском чате

Родители учащихся московской школы № 2094 столкнулись с необычной практикой — администрация учебного заведения ввела плату за возможность задавать вопросы в общем чате в мессенджере Telegram. Об этой истории родители рассказали телеграм-каналу «Осторожно, Москва».

Отмечается, что в течение некоторого времени каждое сообщение, отправленное в чат «Друзья по школе», требовало оплаты. Стоимость одного вопроса составляла 1 звезду Telegram, что эквивалентно примерно 2 руб.

Ситуация обострилась в летний период, с 4 июля по 11 августа, когда стоимость отправки одного сообщения для родителей взлетела до 33 звезд, или примерно 66 руб.

По утверждению представителей администрации школы, повышение тарифа было связано с большим количеством однотипных и повторяющихся вопросов, которые отнимали время у сотрудников. Однако, как отмечают сами родители, в чате они задавали важные вопросы, касающиеся их детей.

Как пишет телеграм-канал, директор школы Юрий Вержбицкий категорически отверг обвинения в намеренной монетизации общение в чате, назвав произошедшее техническим сбоем в настройках чата.

«Сбой в настройках чата "Друзья по школе" устранен. Ошибка была технической, все необходимые меры приняты. Теперь для отправки сообщений "звёзды" не нужны», — отметил он.

Руководитель учебного заведения также напомнил родителям о традиционных каналах связи с представителями школы — по номеру телефона, электронной почте и через сайт.

