«Ведите разговоры регулярно»: как привить ребенку любовь к занятиям английским

Быстро обучить ребенка английскому языку и привить любовь к его изучению поможет сочетание эффективных стратегий и языкового погружения. Об этом рассказала лингвист, преподаватель английского языка Диана Белан.

Во-первых, по ее словам, начинать нужно в раннем возрасте, так как маленькие дети более открыты к изучению нового и легко схватывают правильное произношение.

«Занимайтесь в игровой форме. Поощряйте игровые занятия, которые включают использование игрушек, крафтовых и творческих заданий, чтобы изучение было увлекательным. Создайте англоязычную обстановку дома. Ведите разговоры на английском с ребенком регулярно, чтобы расширить его словарный запас и снять страх общения на иностранном языке», — рассказала педагог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница добавила, что можно использовать ускоренные методы: мнемотехнику, метод карточек, стикеров, майнд-карт и другие. Они позволяют сделать процесс обучения легким, веселым, а запоминание быстрым и долговременным.

«Совместное чтение английских книг помогает улучшить понимание языка. Начинайте с простых адаптированных книг или аудиокниг, постепенно переходите к более сложным. Предложите ребенку смотреть англоязычные детские программы, мультфильмы, чтобы расширить словарный запас и улучшить произношение», — посоветовала преподаватель.

Также, отметила Белан, нужно стать примером для малыша: демонстрировать свою любовь к изучению языков и иностранных культур. Кроме этого, наиболее значимый пункт — поддержка и терпение.

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