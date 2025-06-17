Вузы Подмосковья вошли в число лучших в стране по подготовке педагогических кадров

Вузы Подмосковья вошли в число 20 лучших учреждений страны по подготовке педагогических кадров. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области со ссылкой на первый национальный рейтинг Минтруда России по трудоустройству выпускников.

Так, Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуево и Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне заняли 11-е место в рейтинге учреждений, которые специализируются на педагогических науках.

«Такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогов в вузах Подмосковья и их конкурентоспособности на рынке труда», — отметила глава Минобразования региона Ингрид Пильдес.

В вузах 20 июня начинается приемная кампания. У абитуриентов будет возможность поступить на бюджет и заключить договор на целевое обучение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что за год в ресурсном центре в РГУТИС будут обучены 10 тыс. специалистов туриндустрии.