Школьник из Химок сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Ученик школы № 14 с углублённым изучением отдельных предметов из Химок написал единый государственный экзамен по профильной математике на 100 баллов, его подготовкой занималась учитель математики Джейран Беюкага кызы Бабаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Поздравляю нашего талантливого ученика с этим достижением! Его успех — результат упорного труда и грамотного подхода к обучению», — отметила глава Химок Елена Землякова.

В пресс-службе уточнили, что стобалльниками в округе стали уже 20 выпускников из разных образовательных учреждений. Вскоре также будут опубликованы результаты по биологии, географии, иностранным языкам и информатике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.