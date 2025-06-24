Школьник из Химок сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Школьник из Химок стал стобалльником на ЕГЭ по профильной математике
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Ученик школы № 14 с углублённым изучением отдельных предметов из Химок написал единый государственный экзамен по профильной математике на 100 баллов, его подготовкой занималась учитель математики Джейран Беюкага кызы Бабаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.
«Поздравляю нашего талантливого ученика с этим достижением! Его успех — результат упорного труда и грамотного подхода к обучению», — отметила глава Химок Елена Землякова.
В пресс-службе уточнили, что стобалльниками в округе стали уже 20 выпускников из разных образовательных учреждений. Вскоре также будут опубликованы результаты по биологии, географии, иностранным языкам и информатике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.