На Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна — моя Россия» проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» собрались 150 представителей из разных регионов России, включая восемь участников из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Педагоги представили свои разработки, посвященные обмену опытом и развитию гражданско-патриотического воспитания, на площадке Российской академии образования.

«В проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурсе «Моя страна – моя Россия» молодые люди, педагоги и наставники учатся действовать, брать ответственность, создавать возможности для других и менять жизнь в стране к лучшему», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках проекта участники объединили свои знания и методики, чтобы обменяться опытом и внедрить новые идеи в работу. Подмосковье представили Марина Берзлякова, воспитатель МБОУ «Гимназия № 16» ДО «Алые паруса», Наталья Волкова, методист и учитель литературы АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» и другие педагоги.

Научный руководитель конкурса, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова подчеркнула, что организаторы создали открытую площадку для соединения педагогической практики и науки, учительского и родительского сообществ. В рамках чтений для участников также прошло пленарное заседание «Воспитание через ценности: вызовы и стратегии».

Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.