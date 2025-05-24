«Вперед к новым вершинам!»: в Химках депутат ГД Роднина поздравила выпускников школы

По информации администрации, в 25-ти образовательных учреждениях округа состоялись торжественные линейки. В гости к школьникам с напутственными словами приезжали почетные гости. Так, депутат Государственной думы Ирина Роднина посетила школу «Лига первых». Она поздравила ребят с окончанием учебного года и началом нового жизненного этапа, который требует от выпускников ответственного отношения.

«Ребята, поздравляю каждого из вас с окончанием школы! Впереди вас ждет важный жизненный этап – светлое будущее, полное возможностей и успехов. Желаю вам смелости, уверенности и вдохновения в реализации всех своих мечтаний и целей. Помните, что знания — ключ к успеху. Вперед к новым вершинам!» – подчеркнула Ирина Роднина.

В «Лиге первых» особенно трогательно прощались с выпускниками. В этом году школу окончили 74 одиннадцатиклассника и 221 девятиклассника.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев поздравил с окончанием школы всех юных жителей Химок. Спикер выразил уверенность, что каждый выпускник успешно построит свою жизнь.

«Сегодня во всех школах Химок прозвенели последние звонки. Все наши выпускники – большие молодцы. И я уверен, что каждого из них ждет все только самое лучшее и хорошее. Удачи, ребята! В добрый путь!» – прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

В администрации отметили, что всего в муниципалитете принимали поздравления свыше 1400 одиннадцатиклассников и почти 3400 девятиклассников. После праздника ребятам потребуется сосредоточиться на выпускных экзаменах. Следующим этапом станет поступление в высшие образовательные учреждения. Ребятам пожелали удачи и сил.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил выпускников наро-фоминской школы.