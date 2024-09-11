Всероссийский день трезвости отметили в колледже «Энергия»
Фото: [Министерство образования МО]
Всероссийский день трезвости отметили во всех структурных подразделениях колледжа «Энергия». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, прошли в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Учащимся рассказали о вреде спиртного и о проблеме распространения контрафактной алкогольной продукции. Также для первокурсников провели тематический квиз.
«Разумный и осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни — одна из главных задач нашего общества. Пьянство не рождает пороки, а лишь их обнаруживает», — отметила медработник колледжа Валентина Морозова.