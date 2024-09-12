Всероссийский день трезвости отметили в колледже «Подмосковье», рассказали в Министерстве образования Московской области. Мероприятие было нацелено на популяризацию здорового образа жизни.

Программа охватила структурные подразделения учреждения в Клину, Лобне, Солнечногорске и Химках. Для учащихся провели спортивные состязания и конкурс мотивационных плакатов, а также организовали встречу с психологом. Специалист рассказал о вреде спиртного и дал советы по преодолению вредных привычек.

Как отметили в колледже, проведение подобных мероприятий помогает привлечь внимание молодежи к проблеме злоупотребления спиртным и научить ребят заботиться о своем здоровье.