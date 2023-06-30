Выпускник Физтех-лицея набрал триста баллов на ЕГЭ

Выпускник Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном Дмитрий Гришин набрал триста баллов по итогам Единого госэкзамена. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В ведомстве рассказали, что Гришин получил по сто баллов по следующим предметам: информатика, профильная математика, русский язык.

Помимо этого, Гришин вошел в число призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, а также в число призеров олимпиад «Ломоносов» и «Росатом». В планах выпускника – поступление в МФТИ.

В Подмосковье уже двое выпускников набрали триста баллов на ЕГЭ. Еще почти шестьсот ребят стали стобалльниками. Тридцать семь человек получили по сто баллов по двум предметам.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со стобалльниками ЕГЭ, а также призерами и победителями школьных олимпиад.