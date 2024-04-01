Запись в первый класс в Подмосковье пройдет в два этапа

Запись в первые классы школ в регионе будет проводиться в два этапа. Об этом рассказал глава Минобразования Подмосковья Илья Бронштейн в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством.

Первый этап стартовал сегодня и продлится до конца июня. В его рамках в школы будут записаны дети, проживающие на прикрепленных к образовательным учреждениям территориях и имеющие право на получение льгот

Второй этап будет проходить с шестого июля до пятого сентября. В его рамках в школы будут записывать детей, не проживающих на прикрепленных к этим учреждениям территориях. Запись будет производиться, если в школе останутся свободные места.

Подать заявление на запись в первый класс можно на областном сайте госуслуг. Ожидается, что в новом учебном году в школы пойдут порядка ста двадцати тысяч детей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе внедрили «бесшовную» регистрацию детей при переходе из детсада в школу.