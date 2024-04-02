Жители Подмосковья подали уже более 20 тысяч заявлений на запись детей в первый класс

Жители Подмосковья подали уже более 20 тысяч заявлений на запись детей в первые классы школ. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Запись стартовала накануне. До конца июня записаться можно в школы, привязанные к месту регистрации. Сделать это можно на областном сайте госуслуг.

«Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тысяч», – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Подача заявлений в школы не по прописке стартует 6 июля и продлится до начала сентября.