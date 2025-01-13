Жители Рязанской области смогут получить компенсацию за приобретенные путевки в лагерь

Жители Рязанской области имеют право получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки на детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия в текущем году. Об этом сообщает 7info.

Подчеркивается, что прием указанных заявлений стартует 1 февраля, который продлится до 1 мая по предварительной записи.

Уточняется, что запись на прием открывается с 10:00 31 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч детей Подмосковья провели зимние каникулы в оздоровительных лагерях.