Жители Рязанской области смогут получить компенсацию за приобретенные путевки в лагерь
В Рязанской области стартует прием заявлений на компенсацию путевки в лагерь
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Рязанской области имеют право получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки на детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия в текущем году. Об этом сообщает 7info.
Подчеркивается, что прием указанных заявлений стартует 1 февраля, который продлится до 1 мая по предварительной записи.
Уточняется, что запись на прием открывается с 10:00 31 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что около пяти тысяч детей Подмосковья провели зимние каникулы в оздоровительных лагерях.