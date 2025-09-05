Жителям Подмосковья рассказали о детском месячнике «Уступи дорогу поездам!», стартовавшем в России

В России стартовал детский месячник «Уступи дорогу поездам!», он пройдет на сети ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября в целях снижения риска травмирования в зоне движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Мероприятие поможет сформировать у несовершеннолетних культуру безопасного поведения на объектах железной дороги, его проведут совместно с Главным управлением на транспорте МВД России. Так, жителям Подмосковья и других регионов страны будут раздавать буклеты о правилах поведения на объектах ж/д транспорта, для учащихся организуют встречи и открытые уроки с преподавателями, представителями РЖД и органов власти, для взрослых — родительские собрания с раздачей памяток. Кроме того, в рамках месячника пройдут викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, квесты и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.