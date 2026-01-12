Зимние лагеря Рязанской области приняли сотни школьников

Зимние каникулы для сотен школьников Рязанской области прошли с пользой и в движении. Более 600 ребят сменили домашний уют на свежий воздух загородных лагерей, став участниками специальной оздоровительной программы. Их приняли известные в регионе центры — «Радуга», «Сатурн», «Зарница» и «Звездный». Об этом сообщает издание 7info.

Программа каждой смены была насыщенной и далеко выходила за рамки простого отдыха. Для детей организовали спортивные турниры, творческие мастерские, интеллектуальные баталии и познавательные лекции. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию. Так, в лагере «Зарница» прошла профильная смена движения «Православные витязи», где ребята погрузились в основы строевой подготовки, тактики, ориентирования на местности и даже освоили азы военной топографии и выживания. Эти практические занятия дополнили уроки мужества, посвященные героическим страницам истории.

Это лишь начало большой зимней кампании. Всего в планах властей региона — оздоровить в этот период более 1,4 тыс. детей и подростков. Смены будут разнообразными: помимо патриотических, запланированы спортивные и общеразвивающие программы. Отдельная профильная смена будет ждать студентов колледжей — участников федерального проекта «Профессионалитет», что говорит о системном подходе к организации молодежного досуга.

Ранее более 300 детей провели новогодние каникулы в двух лагерях Подмосковья.