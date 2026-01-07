Более 300 детей проводят новогодние каникулы в двух лагерях Подмосковья

Новогоднюю программу подготовили в лагерях Подмосковья. Сейчас каникулы в учреждениях «Литвиново» и «28 Героев Панфиловцев» проводят более 300 детей, сообщает Министерство социального развития Московской области.

В лагере «Литвиново» украсили елки, организовали интерактивную программу «Новогоднее приключение Маши и Вити», вручили детям сладкие подарки. В лагере «28 Героев Панфиловцев» в рамках каникул дети создают поделки, посещают спортивные занятия, дискотеки и викторины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Новым годом ребят на ледовом спектакле в Мытищах.