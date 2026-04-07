5 простых привычек для здоровья: советы подмосковного врача ко всемирному празднику

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день заведующая детским отделением консультативно‐диагностического центра «Ромашка» Регина Григорьева поделилась практичными рекомендациями, которые способны улучшить самочувствие без сложных процедур и радикальных изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По словам Регины Григорьевой, люди нередко ищут «волшебную таблетку», забывая, что основа крепкого здоровья — это регулярность и системность. Даже одна вредная привычка может свести на нет усилия по профилактике заболеваний, тогда как небольшие, но устойчивые изменения в повседневности дают долгосрочный эффект.

Одна из самых доступных привычек — начинать день со стакана воды. Это помогает организму восстановиться после ночного обезвоживания и мягко запустить обменные процессы.

Не менее важен полноценный сон. Врач подчеркивает, чтобы мозг и тело по‐настоящему отдыхали, нужно соблюдать режим и создать комфортные условия. Оптимальная температура в спальне — 18-20 °C, а ложиться лучше в одно и то же время.

Регулярная физическая активность — еще один ключевой элемент здорового образа жизни. Врач советует выбирать формат, который подходит именно вам: это может быть спорт 2–3 раза в неделю либо ежедневная ходьба не менее 30 мин. Такие нагрузки поддерживают тонус мышц, укрепляют сердечно‐сосудистую систему и улучшают настроение без чрезмерного стресса для организма.

Сбалансированное питание тоже входит в список обязательных привычек. Регулярные приемы пищи, богатый рацион с достаточным количеством овощей и фруктов, а также сокращение фастфуда и продуктов с трансжирами помогают поддерживать энергетический баланс и укрепляют иммунитет.

«Прививки, сделанные в детстве, в большинстве случаев формируют основу иммунитета на всю жизнь», — добавила Регина Григорьева.

Всемирный день здоровья — отличный повод внедрить хотя бы одну полезную привычку. Начните с малого: выберите то, что вам по силам, и постепенно добавляйте новые элементы здорового образа жизни. При наличии хронических заболеваний перед любыми изменениями важно проконсультироваться с врачом.

