60 дней борьбы за жизнь: в Видном врачи спасли недоношенного младенца

В Видновском перинатальном центре завершился непростой этап выхаживания новорожденного: после 2 месяцев интенсивной терапии малыш был выписан из медучреждения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

История началась на 28-й неделе беременности, когда в перинатальный центр поступила женщина, ожидавшая своего 7-го ребенка. У будущей матери открылось кровотечение, поэтому врачи незамедлительно приняли решение о проведении экстренной операции кесарева сечения. На свет появился мальчик с критически низкими показателями: его вес составил 1 кг 250 гр, а рост — 38 см.

Заместитель главного врача Видновского перинатального центра по педиатрической помощи Елена Трифонова подробно рассказала о пути к выздоровлению малыша. Первые четыре недели жизни ребенок провел в отделении реанимации новорожденных под круглосуточным наблюдением специалистов. Ребенку оказывали комплексную медицинскую поддержку, проводили необходимые манипуляции для стабилизации дыхания и поддержания всех жизненно важных функций организма.

«Позже мальчика перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации», – сказала Елена Трифонова.

Благодаря профессионализму медиков и современным методам выхаживания состояние младенца постепенно улучшалось. К моменту выписки ребенок значительно окреп, и его вес достиг 2 кг 459 гр, то есть увеличился более чем вдвое.

Выписанный ребенок не останется без внимания врачей: он будет состоять на учете в отделении катамнеза перинатального центра. До достижения трехлетнего возраста за развитием «торопыжки» систематически будут следить профильные специалисты — педиатр, офтальмолог и невролог.

