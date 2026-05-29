8 предпринимателей из Московской области стали победителями федерального конкурса «Создай НАШЕ»

В рамках федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» определили 100 победителей из 46 регионов России — среди них 8 представителей из Подмосковья. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конкурс проводится с 2024 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и нацелен на поддержку перспективных идей молодых предпринимателей и развитие молодежного бизнеса в стране.

В этом году партнерами конкурса выступили 16 крупнейших компаний страны. Они не только предоставили финалистам специальные возможности, но и выбрали победителей в своих специальных номинациях.

Андрей Галкин представил проект Caligenta Oral Care — функциональную жевательную резинку, разработанную для комплексной профилактики стоматологических заболеваний.

Сергей Казиков поразил жюри сервисом S.A.G.E. — B2B‐решением на основе ИИ. Платформа автоматически проверяет рукописные домашние задания в онлайн‐школах: это позволяет сократить расходы на проверяющих до 70% и дает ученикам мгновенную развернутую обратную связь с педагогической рецензией.

Дмитрий Недодаев победил с полностью автоматической чаеваркой TeaVibe. Устройство заваривает листовой чай быстрее и качественнее пакетированного, не требует участия персонала и предлагается по арендной модели.

