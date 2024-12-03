Почти десять тысяч спортсменов примут участие в турнире по единоборствам в формате телемоста в Люберцах

Порядка восьми тысяч спортсменов из 25 городов России примут участие в межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах, который проведут в формате телемоста. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что состязания посвящены участникам специальной военной операции, их проведут в канун Дня Героев Отечества. Участники будут соревноваться по 15 видам единоборств, среди них — тхэквондо, бокс, греко-римская и вольная борьба, каратэ и так далее. Спортсмены также смогут написать письмо российским военным, его доставят в зону СВО вместе с посылками.

Соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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