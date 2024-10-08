Противопожарные мероприятия завершили в восьми лесничествах Подмосковья

В Подмосковье завершаются работы по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В восьми лесничествах — Волоколамском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Подольском, «Русский лес», Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском — они уже выполнены полностью», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках этих мероприятий специалисты проводят работы по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, установке новых и содержанию имеющихся шлагбаумов и не только. Все они выполняются в рамках государственного задания филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.