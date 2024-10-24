Аэрофотосъемка позволяет выявлять самозахваты лесных участков в Подмосковье

Самозахваты лесных участков в Подмосковье обнаруживают при помощи аэрофотосъемки. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Теперь при выявлении признаков самовольного занятия лесных участков и возведения на них незаконных строений используются ортофотопланы, которые позволяют планировать и осуществлять патрулирования по маршрутам, с учетом имеющейся информации», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ортофотоплан представляет собой фотографический план местности. На нем изображены земная поверхность и объекты на ней. В ведомстве напомнили, что за самозахват лесных участков предусмотрен административный штраф. Для граждан он может достигать 50 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю придется возместить вред, причиненный лесам, и устранить нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.