Аграрии из Подмосковья побили мировой рекорд по урожайности пшеницы

Подмосковное сельскохозяйственное предприятие стало рекордсменом по показателям урожайности пшеницы. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, компания «Щелково Агрохим» установила рекорд по урожайности озимой пшеницы. Он был зафиксирован представителем Книги рекордов России.

В частности, урожайность сорта «ермоловка» составила 140,2 ц/га при влажности зерна 14,05%. Это больше, чем показатель ООО «Дубовицкое» за 2023 год, когда был установлен прошлый рекорд.

Кроме того, урожайность сорта «зюгановка» составила 184,9 ц/га. Это на 5 ц/га больше, чем мировой рекорд, который был установлен Тимом Ламиманом из Великобритании в 2022 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Кашире планируется построить комплекс по переработке масличных культур.