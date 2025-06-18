Аграрии Подмосковья с начала 2025 года ввели в оборот более 1,3 тыс. га земель сельхозназначения

Подмосковные аграрии с начала текущего года ввели в сельскохозяйственный оборот свыше 1,3 тыс. га земель. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Нам важно, чтобы земля использовалась по назначению, а не в других несельскохозяйственных целях», — подчеркнул глава ведомства Сергей Двойных.

Министр отметил, что в общей сложности на текущий год запланирован ввод в сельхозоборот более 10 тыс. га земель. Производителям оказывается поддержка в виде компенсации части затрат на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия. В 2025 году на эти цели предусмотрели 386 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность сельскохозяйственных проектов для региона.