Агрохолдинг из Ленинского округа запустил портал с вакансиями для студентов

Крупнейший региональный производитель молока и премиальных сыров «Рота-агро» из Ленинского округа запустил портал с вакансиями для студентов и выпускников аграрных вузов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Там можно узнать о прохождении стажировок и найти работу в ведущих предприятиях группы компаний «Рота». Так, например, на завод, расположенный на территории индустриального парка «Горки-1», требуются технолог-сыродел, мастер участка резки и фасовки сыров, сыровар и так далее.

В следующему учебному году в общеобразовательной школе округа сформируют первый агротехнологический класс, созданный при поддержке компании «Рота-Агро». Он будет расположен в непосредственной близости к заводу премиальных сыров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.