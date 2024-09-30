Агротуристический фестиваль «Фермер Фест» с ярмаркой пройдет в Подмосковье

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Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

В эту субботу на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне пройдет первый агротуристический фестиваль «Фермер Фест». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для посетителей подготовят мастер-классы, фермерский рынок, арт-ярмарку с товарами от ремесленников, выступления музыкальных творческих коллективов. Помимо этого, будут работать точки общественного питания. Отдельную развлекательную программу подготовят для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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