Агротуристический фестиваль «Фермер Фест» с ярмаркой пройдет в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В эту субботу на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне пройдет первый агротуристический фестиваль «Фермер Фест». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для посетителей подготовят мастер-классы, фермерский рынок, арт-ярмарку с товарами от ремесленников, выступления музыкальных творческих коллективов. Помимо этого, будут работать точки общественного питания. Отдельную развлекательную программу подготовят для детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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