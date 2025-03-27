Активисты «Движения первых» из Подмосковья встретились с Владимиром Путиным

Подмосковные активисты «Движения первых» встретились с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В Национальном центре «Россия» открылся четвертый съезд «Движения первых». В нем принимают участие более двух тысяч ребят со всей страны. Подмосковье представляют 23 активиста.

«В течение съезда ребята принимают участие в общеразвивающих и практических программах: стратегических сессиях, мастер-классах, панельных дискуссиях, мотивационных встречах», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Церемония открытия прошла в формате шоу-концерта. Для гостей выступили как известные артисты, так и юные таланты. Кроме того, Хор Первых исполнил гимн России. В хор вошли 100 человек, в том числе активистка из Орехово-Зуево Дарья Кондрашова.

В рамках съезда прошло заседание наблюдательного совета движения, председателем которого является президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с участниками движения — детьми, их родителями и наставниками. В ходе мероприятия к президенту обратилась юнармеец из подмосковного Реутова Дарья Демянчук. Она рассказала о деятельности «Юнармии» и поддержке участников СВО.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал молодежь, принимающую участие в форуме «На государственной службе».