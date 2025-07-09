Участникам «Активного долголетия» из Подольска рассказали, какие госуслуги можно получить в режиме онлайн

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Консультанты регионального портала госуслуг Татьяна Андреева и Лилия Блохина провели обучающее занятие по социально значимым услугам в электронном виде для 40 участников «Активного долголетия» из Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участникам рассказали о перечне онлайн-услуг, порядке их предоставления, правилах информационной безопасности, самозапрете на кредиты и не только.

«С удовольствием посещаю подобные лекции. Да и все мероприятия нашего клуба тоже — занятия спортом, экскурсии, мастер-классы, кинолектории. Очень здорово, что нам не дают заскучать!» — поделилась член клуба Надежда Мальцева.

Напомним, что присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.