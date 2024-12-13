Акция «Ель домой-всей семьей!» стартует в лесных питомниках Московской области

Завтра в трех лесных питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» стартует акция «Ель домой-всей семьей!», в рамках которой жители Подмосковья смогут срубить дерево к Новому году по доступным ценам. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.