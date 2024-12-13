Акция «Ель домой-всей семьей!» стартует в лесных питомниках Московской области
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Завтра в трех лесных питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» стартует акция «Ель домой-всей семьей!», в рамках которой жители Подмосковья смогут срубить дерево к Новому году по доступным ценам. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Такую акцию Комлесхоз проводит шестой год подряд. На специально подготовленных новогодних плантациях в трех наших лесных питомниках мы даем возможность на законных основаниях срубить елку к новогодним праздникам», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По его словам, такая акция позволит предотвратить незаконную вырубку елок в лесах региона. Срубить деревья можно будет в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.