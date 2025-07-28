Акция «Культурный код Подмосковья» пройдет в парке Подольска

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в рамках общеобластной акции «Культурный код Подмосковья» пройдут экскурсии, концерт и выставка. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуют проект трансформации 50 домов культуры.

В программе акции в Подольске — краеведческая фотовыставка, экскурсия по парку с сотрудниками краеведческого музея, концерт с участием подольского автора-исполнителя Евгения Смирнова, детские мастер-классы.

Кроме того, посетителей ждут традиционные активности выходного дня, включая пробежку, игровую программу для детей, спортивные занятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты построят и реконструируют в Подмосковье.